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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро назвал единственного футболиста Серии А, который способен играть в «Реале»

05 Сентября 2024 • 15:30 Комментировать

Известный в прошлом футболист Фабио Каннаваро назвал единственного футболиста из чемпионата Италии, способного выступать за «Реал». По словам чемпиона мира, таким игроком является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

«Лаутаро Мартинес – единственный футболист Серии А, который достаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Сити» или мадридский «Реал», - слова Каннаваро приводит La Gazzetta dello Sport.

За «Интер» Лаутаро Мартинес играет с лета 2018 года. За это время нападающий провёл 284 официальных матча, в которых записал на свой счёт 129 голов и 43 результативных паса на партнёров.

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