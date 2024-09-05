«Ювентус» хочет подписать Дэвида

Нападающий сборной Канады и французского «Лилля» Джонатан Дэвид имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом информирует AS.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» хочет воспользоваться истекающим контрактом игрока. Срок действующего соглашения Дэвида с «Лиллем» рассчитан до конца июня следующего года. Трансферная стоимость канадца оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Джонатан провел 34 поединка, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и четыре голевые передачи.