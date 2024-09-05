Меньян: «Каждый вратарь должен быть немного сумасшедшим»

Голкипер «Милана» Майк Меньян рассказал о специфике выступления на вратарской позиции.

«Если у тебя нет особого склада ума, если ты не являешься в определённой степени сумасшедшим, то тебе не дано быть вратарём. Все вратари высочайшего уровня должны быть по-своему безумными, иметь особый настрой – в ином случае ничего не получится. Трудно найти исключения в современном футболе, ведь без этих качеств голкипер будет раздавлен своими же товарищами по команде, давлением, ошибками. Ошибаются все, но важнее всего то, как ты на это реагируешь», – цитирует MilanReports Меньяна, пропустившего шесть голов в трёх матчах нового розыгрыша Серии А.