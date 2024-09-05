«Галатасарай» арендует игрока «Ювентуса» с обязательством выкупа

Футболист «Ювентуса» Филип Костич попробует силы в «Галатасарае».

О намерении турецкого клуба переманить в свои ряды серба, не пригодившегося Тьяго Мотте, уже сообщалось чуть раньше. Как уточняет инсайдер Николо Скира, «Ювентус» и «Галатасарай» ведут переговоры об аренде Костича с обязательством выкупа, которое вступит в силу при определённых условиях. Контракт 31-летнего вингера с грандом турецкой Суперлиги будет рассчитан до середины 2027 года.

Филип Костич записал на свой счёт три забитых гола и 15 результативных передач в 87 поединках за «бьянконери». До переезда в Италию игрок сделал себе имя в немецком «Айнтрахте» из Франкфурта.