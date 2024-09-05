Конте хочет видеть в «Наполи» защитника, на которого претендует «Интер»

Правый защитник «Вероны» Джексон Тчатчуа интересен грандам Серии А.

Миланский «Интер» видит в 22-летнем игроке потенциальную замену Дензелу Дюмфрису. По данным журналиста Николо Скиры, за камерунцем также следит «Наполи». Рулевой «партенопейцев» Антонио Конте высоко оценивает талант Тчатчуа и хотел видеть его в своей команде ещё минувшим летом, но переманить латераля в последние дни трансферного окна не удалось. Вероятно, неаполитанцы попробуют провернуть сделку в январе.

Стоимость Джексона Тчатчуа, по оценке Transfermarkt, составляет 3 млн евро. Футболист провёл 31 матч за «Верону», отметившись одним голом и двумя ассистами.