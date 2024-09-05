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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нашёл замену Дюмфрису в Серии А

05 Сентября 2024 • 05:31 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
15.09 21:45

Миланский «Интер» изучает варианты замены правого защитника Дензела Дюмфриса, чей контракт истекает по окончании сезона.

Руководство «нерадзурри» готовится к тому, что нидерландец так и не подпишет новое соглашение. По сведениям FcInterNews, в качестве потенциального преемника нидерландца в клубе рассматривают Джексона Тчатчуа из «Вероны». Стоимость 22-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Тчатчуа отметился одним забитым мячом, проведя три матча. Ряды «Вероны» камерунец пополнил только летом текущего года, а ранее выступал за итальянский коллектив на правах аренды из бельгийского «Шарлеруа».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Верона Дензел Дюмфрис Джексон Тчатчуа ещё теги

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