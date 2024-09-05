​Абрахам: «Томори поможет мне»

Английский нападающий Тэмми Абрахам сменил один итальянский клуб на другой, если ранее он выступал в составе «Ромы», то впредь будет защищать цвета более престижного «Милана».

Теперь он надеется как можно скорее адаптироваться в своём новом клубе, дабы уже 22 сентября огорчить миланский «Интер». В этом он надеется на помощь соотечественника - Фикайо Томори.

- Томори - это человек, с которым я могу болтать часами. Я знаю его с шести лет, мы росли вместе. Наши семьи дружат между собой. Выступать с ним в одном клубе Серии А - это исполнение мечты, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.