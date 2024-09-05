​Абрахам: «Надеюсь, что первый свой гол за «Милан» забью «Интеру»

Английский нападающий Тэмми Абрахам сменил один итальянский клуб на другой, если ранее он выступал в составе «Ромы», то впредь будет защищать цвета более престижного «Милана». Абрахам уже делает заявления, приятные уху любого поклонника «Милана» - в частности, он хочет забить свой первый гол за «Милан» в ворота «Интера»:

- Как я представляю свой первый гол в «Милане»? Первым же прикосновением к мячу я забиваю в ворота «Интера», и мы побеждаем со счётом 1:0, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и «Интером» состоится 22 сентября, до этого «россонери» ещё сыграют с «Венецией».