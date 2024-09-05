​Вентола: «Милану» не хватает нападающего»

Итальянский «Милан» не очень убедительно начал новый сезон чемпионата Италии, команда Паулу Фонсеки набрала лишь два очка в трёх матчах. Несмотря на явные проблемы в обороне, главной проблемой команды на данный момент бывший итальянский футболист Никола Вентола считает отсутствие хорошего нападающего после ухода Оливье Жиру.

- Состав конкурентоспособный, но нет хорошего нападающего. Не имею ничего против Окафора, но как лидер атаки он теряется, - цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Венецией».