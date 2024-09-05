​Лидера «ультрас» миланского «Интера» подозревают в убийстве

Итальянские тифози, особенно из радикальных группировок - очень неспокойные ребята, в результате чего сообщения об очередной разборке и даже убийствах в этой среде появляются с завидной регулярностью. Вот и сейчас fcinter1908.it сообщает о том, что 41-летнего Андреа Беретту, главу фанатской группировки, подозревают в убийстве 36-летнего Антонио Беллокко.

Но, похоже, убийство имеет более глубокую подоплёку, нежели разногласия на тему результатов любимой команды. По имеющейся скупой информации источника, погибший имел отношение к мафиозной организации «Ндрангета».