Лука Тони: «Интер» сильнее, но «Ювентус» будет сражаться до конца»

Бывший итальянский нападающий Лука Тони поделился своими мнениями о перспективах борьбы за чемпионский титул в Серии А. Он признаёт, что миланский «Интер», действующий чемпион страны, сильнее конкурентов, но ждёт того, что конкуренцию ему составит туринский «Ювентус».

Также Тони призывает быть внимательными в отношении «Наполи», который тренирует Антонио Конте:

- Сейчас «Интер» выглядит сильнее, но «Ювентус» будет бороться до конца. Я также призываю быть внимательными в отношении «Наполи», который свободен от европейских турниров, - цитирует слова Тони fcinter1908.it.