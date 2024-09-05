​Вентола озабочен результатами «Милана»

После трёх туров у «Милана» лишь два очка, дела явно не ладятся, и это очень беспокоит Николу Вентолу - бывшего игрока «Интера». Он считал «Милан» претендентом на чемпионский титул, но действительность оказалась иной.

- Перед началом сезона я бы сказал, что «Милан» может выиграть Скудетто. Сейчас я так не думаю. Больше всего беспокоит оборона. Пропускаются однотипные голы. В серьёзных клубах такое не происходит, - цитирует слова бывшего игрока pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Венецией». В прошлом сезоне клуб занял второе место.