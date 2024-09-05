​Ньянг собрался в Египет

Бывший игрок «Милана» и других итальянских клубов, сенегальский нападающий Мбайе Ньянг, собрался выступать в Египте. Его услугами заинтересовался лучший клуб этой страны - «Замалек». Ньянг достанется клубу бесплатно, в качестве свободного агента, что очень радует тренера клуба, Жозе Гомеса.

Правда, пока что стороны не договорились об условиях личного контракта - как сообщает pianetamilan.it, причина в достаточно высоких запросах 29-летнего сенегальского футболиста.

В прошлом сезоне Ньянг неплохо отыграл за «Эмполи» - в четырнадцати матчах за тосканский клуб он забил шесть голов.