​Сорвалась сделка с «Панатинаикосом» - Корреа останется в «Интере»

Миланскому «Интеру» не удалось избавиться от Хоакина Корреа, который уже давно не входит в основной состав клуба. Как сообщает греческое издание Ola Prasina, на услуги аргентинского игрока претендовал греческий «Панатинаикос», но соглашения достичь не удалось. Причём по объективным причинам - «Панатинаикосу» необходимо следовать правилам финансового фэйр-плей.

Прошлый сезон Корреа, ранее даже вызывавшийся в сборную Аргентины, провёл во французском «Марселе». До «Интера» Корреа успел поиграть в римском «Лацио» - именно там он добился основных успехов в европейском футболе.