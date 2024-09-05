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Впервые в истории игрок «Аталанты» номинирован на «Золотой мяч»

05 Сентября 2024 • 00:11 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
15.09 16:00

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман попал в число претендентов на «Золотой мяч».

Имя 26-летнего игрока оказалось в списке из 30 номинантов, который в среду огласил France Football. Нигерийский форвард стал первым в истории футболистом «Аталанты», номинированным на «Золотой мяч». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Бергамо, поздравившая своего представителя.

Адемола Лукман помог команде Джан Пьеро Гасперини добиться триумфа в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Игрок стал автором всех трёх голов в финальном поединке с леверкузенским «Байером» (3:0).

В общей сложности на счету Лукмана 17 забитых мячей и 10 результативных передач в 45 матчах сезона-2023/24.

Обладатель «Золотого мяча» определится 28 октября.

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Аталанта Золотой Мяч Адемола Лукман ещё теги

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АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
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