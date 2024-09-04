«Ювентус» близок к продаже Костича

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич, судя по всему, всё же успеет сменить клуб.

Недавно стало известно, что наставник «старой синьоры» точно не вернёт серба в состав, поэтому тому придётся либо уйти, либо забыть об игровой практике как минимум до января. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, сейчас Костич близок к переходу в «Галатасарай». Переговоры находятся на заключительной стадии. «Ювентус» уже дал своё согласие – клубам осталось разрешить последние нюансы.

«Галатасарай» видит в Филипе Костиче замену Керему Актюркоглу, который недавно перебрался в португальскую «Бенфику».