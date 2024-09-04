Опорный португальский полузащитник Мигел Велозу завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Теперь его ожидает тренерская карьера, он будет помогать в тренерском штабе Филиппо Индзаги у руля «Пизы», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Пиза» была последним клубом Велозу в карьере, в коллективе он провёл прошлый сезон. Ранее воспитанник лиссабонского «Спортинга» на протяжении карьеры играл за родной клуб, а также «Дженоа», киевское «Динамо» и «Верону».

Ранее Велозу также в карьере выступал за сборную Португалии, у него суммарно 56 проведённых встреч за команду и три забитых гола.