Деменко: «Костича можно привлечь только хорошими деньгами»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко дал свою оценку информации о том, что некий российский топ-клуб пытался пригласить сербского нападающего Филипа Костича. Деменко относится к такому сценарию достаточно скептически:

- Сейчас тяжело понять, с какой целью игроки такого уровня могут перейти в чемпионат России. Его могут завлекать только хорошие деньги. Здесь может играть роль только финансовая сторона вопроса, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Сейчас Костич выступает за туринский «Ювентус», но не вполне вписывается в схемы нового тренера туринского клуба Тьяго Мотты.