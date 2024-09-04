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Осимхен – игрок «Галатасарая» официально

04 Сентября 2024 • 19:33 Комментировать

Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально стал игроком «Галатасарая». Новостью делится пресс-служба стамбульского гранда.

Арендное соглашение между «Галатасараем» и «Наполи» рассчитано на сезон‑2024/25, а получит за год в Стамбуле Осимхен 6 млн евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашении между итальянским и турецким клубами не будет пункта о выкупе игрока. Контракт связывает Виктора с «Наполи» до лета 2026 года.

К слову, за «Галатасарай» Осимхен будет играть под не самым обычным номером для форварда – номером 45. Новый клуб Осимхена – действующий чемпион Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
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