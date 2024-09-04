Осимхен подписал контракт с «Галатасараем» и выбрал необычный номер

Нападающий Виктор Осимхен только что подписал контракт с «Галатасараем». Об этом в социальных сетях сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Галатасарай» арендовал Осимхена у «Наполи» до конца сезона - до лета 2025 года. В соглашении между клубами опция выкупа не была прописана.

Отмечается, что за «Галатасарай» Виктор Осимхен будет выступать под необычным номером – под номером 45.

Несколько дней назад в «Наполи» заявили, что 25-летний Осимхен не хочет выступать за клуб. Ранее слухи связывали форварда с «Челси», но до закрытия трансферного окна в Англии переход не состоялся.