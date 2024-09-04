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Чемпионат Италии. Серия А

Хуммельс приехал в расположение «Ромы»

04 Сентября 2024 • 14:15 Комментировать

Защитник Матс Хуммельс в среду прибыл в расположение «Ромы». В ближайшее время 35-летний футболист заключит с итальянским клубом трудовое соглашение, рассчитанное на один сезон – до середины 2025 года. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. 

Напомним, что Хуммельс обрёл статус свободного агента после истечения контракта с дортмундской «Боруссией» по завершению сезона 2023/2024.

В трёх стартовых турах чемпионата Италии «Рома» ни разу не победила. Команда Даниэле де Росси добилась двух ничьих при одном поражении. Следующий матч Серии А «волки» проведут в воскресенье, 15 сентября, - против «Дженоа».

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