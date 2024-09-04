Легендарный защитник «Милана» ждет извинений от Тео и Леау

Бывший защитник «Милана» Мауро Тассотти раскритиковал поведение Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау.

Оба футболиста во время паузы на водопой во втором тайме решили не подходить к главному тренеру, а остались на другой половине поля. Пауза началась после того, как они помогли забить гол в ворота «Лацио».

Игроки в свое оправдание сказали о том, что они тогда только вышли на поле и поэтому не видели смысла идти к скамейке.

«Было неприятно на это смотреть. Игроки должны извиниться, даже если только в раздевалке. Это было безумие, и слова Тео прозвучали как оправдание. Отношение было неправильным. Больше сказать нечего», - приводит слова Тассотти La Gazzetta dello Sport.

После трех туров «Милан» занимает 14-е место. У команды в активе всего два очка.