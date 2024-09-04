Полузащитник «Ювентуса» отказал клубам РПЛ

Сербский хавбек Филип Костич, правами на которого владеет туринский «Ювентус», отказался от предложения ряда клубов. Интерес к полузащитнику проявляли «Саутгемптон», «Айнтрахт», «Аль-Айн» и представители РПЛ. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Руководство итальянского гранда настроено продать игрока в ближайшее время. Самым вероятным вариантом продолжения карьеры Костича считается стамбульский «Галатасарай».

31-летний серб выступает за «старую синьору» с августа 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2026-го. Трансферная стоимость Костича оценивается в 6,5 миллиона евро.