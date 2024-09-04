Манолас отреагировал на слухи о возвращении в «Рому»

Защитник Костас Манолас отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Рому». По словам 33-летнего греческого футболиста, в римский клуб он не вернётся.

«Спасибо болельщикам за их сообщения, но в этой информации нет ни слова правды», - написал Манолас в социальных сетях.

Костас Манолас выступал за «Рому» в 2014-2019 годах. За это время защитник провёл 206 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и шесть результативных передач на партнёров.

В настоящий момент Манолас не имеет клубной прописки. Во второй части сезона 2023/2024 грек играл в Италии за «Салернитану».