«Роме» предложены услуги Маноласа – игрок мечтает о возвращении в клуб

Центральный защитник Костас Манолас очень хотел бы снова выступать за «Рому».

33-летний игрок стал свободным агентом в июле, когда расстался с вылетевшей из Серии А «Салернитаной». Манолас до сих пор не нашёл себе нового работодателя, и недавно его услуги были предложены «Роме», ведущей поиски усиления на позицию в центре обороны, информирует журналист Николо Скира. Грек находится в хороших отношениях со своим бывшим одноклубником Даниэле де Росси, ныне возглавляющим команду.

Отмечается, что Костас Манолас мечтает о возвращении в «Рому» и готов согласиться на невысокую зарплату – около 500 тыс евро в год.

Напомним, Манолас представлял цвета «волков» с 2014 по 2019 год, после чего перебрался в «Наполи».