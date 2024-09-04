Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Костич проведёт на трибунах остаток года, если не покинет «Ювентус»

04 Сентября 2024 • 06:05 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
14.09 19:00

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич не будет принимать участия в матчах команды.

Туринцы выставили серба на продажу, но тот так и не смог найти себе новый клуб. Судя по всему, последний шанс 31-летнего игрока перебраться куда-либо – принять предложение от одного из претендентов из Турции, где трансферный рынок закрывается 13 сентября. По данным журналиста Джованни Альбанезе, Костич проведёт всю первую половину сезона на трибунах, если никуда не уйдёт в текущем месяце. Тьяго Мотта не намерен включать футболиста в заявку ни при каких обстоятельствах.

Интерес к Филипу Костичу недавно приписывался «Галатасараю» и «Бешикташу».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта Филип Костич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Сентября
05:37
Молодой защитник «Ювентуса» Савона назвал трёх кумиров
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Генич вынес решение по пенальти «Спартака» Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» «Спартак» обратился к Черчесову «Барселона» может потерять Ольмо после Нового года Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем»
«Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Сентября
06:38 · Италия. Серия А
«Роме» предложены услуги Маноласа – игрок мечтает о возвращении в клуб
06:05 · Италия. Серия А
Костич проведёт на трибунах остаток года, если не покинет «Ювентус»
05:37 · Италия. Серия А
Молодой защитник «Ювентуса» Савона назвал трёх кумиров
05:28 · Италия. Серия А
«Рома» подпишет Хуммельса в среду – игрока успеют включить в заявку на Лигу Европы
04:45 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес вернётся в строй лишь через месяц
04:33 · Италия. Серия А
​Марио Кемпес спрогнозировал чемпионат Италии
04:21 · Италия. Серия А
​Капелло: «Леау и Тео повели себя как дети»
04:11 · Италия. Серия А
​Капелло: «У «Милана» проблемы»
03:49 · Италия. Серия А
​Фурлани: «Мы доверяем Фонсеке»
03:39 · Италия. Серия А
​Моджи: «Дайте Ибрагимовичу всю власть»
02:11 · Италия. Серия А
«Милан» попробует продлить контракт с Тео Эрнандесом
01:29 · Италия. Серия А
​Испанская пресса уверена - «Барселона» заполучит Леау
01:13 · Италия. Серия А
Хуммельс перейдёт в клуб Серии А
00:15 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на игрока «Атлетико» с отступными в 100 млн евро
03 Сентября
23:30 · Италия. Серия А
«Милан» не включил Йовича в заявку на Лигу чемпионов – его место занял Абрахам
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отказался от кандидатуры Осимхена
22:45 · Италия. Серия А
Де Росси убеждает звёздного ветерана присоединиться к «Роме»
22:18 · Италия. Серия А
Адли: «Руководство «Милана» должно было продать меня»
21:56 · Италия. Серия А
Ценник Осимхена превышает стоимость составов 16 команд чемпионата Турции
20:22 · Италия. Серия А
​Абрахам: «Мората - лидер»
20:01 · Италия. Серия А
Абрахам: «Нет, я не хотел уходить из «Ромы»
19:24 · Италия. Серия А
​Абрахам: «Мне надо расти»
16:56 · Италия. Серия А
​Пануччи: «Ситуация с Леау и Тео - это сигнал для всех игроков «Милана»
11:05 · Италия. Серия А
Рабио отказался переходить в «Милан»
07:55 · Италия. Серия А
Хвича выбрал себе клуб до 2029 года 1
Все новости
Рекомендуем