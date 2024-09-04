Костич проведёт на трибунах остаток года, если не покинет «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич не будет принимать участия в матчах команды.

Туринцы выставили серба на продажу, но тот так и не смог найти себе новый клуб. Судя по всему, последний шанс 31-летнего игрока перебраться куда-либо – принять предложение от одного из претендентов из Турции, где трансферный рынок закрывается 13 сентября. По данным журналиста Джованни Альбанезе, Костич проведёт всю первую половину сезона на трибунах, если никуда не уйдёт в текущем месяце. Тьяго Мотта не намерен включать футболиста в заявку ни при каких обстоятельствах.

Интерес к Филипу Костичу недавно приписывался «Галатасараю» и «Бешикташу».