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Чемпионат Италии. Серия А

Молодой защитник «Ювентуса» Савона назвал трёх кумиров

04 Сентября 2024 • 05:37 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
14.09 19:00

Правый защитник «Ювентуса» Николо Савона рассказал, чей пример его вдохновляет.

До назначения Тьяго Мотты на пост рулевого «бьянконери» 21-летний игрок выступал за дубль туринцев, а при новом наставнике стал регулярно выходить на поле в матчах основы. Отвечая на вопрос о кумирах, итальянец назвал трёх представителей своего амплуа.

«Мои главные кумиры? Дани Алвес, Жоау Канселу и Тео Эрнандес», – приводят итальянские СМИ слова молодого футболиста.

Николо Савона принял участие во всех трёх поединках «Ювентуса» в текущем розыгрыше Серии А. Во встрече с «Вероной» латераль забил свой дебютный и пока единственный гол на взрослом уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дани Алвес Тео Эрнандес Жоау Канселу Николо Савона ещё теги

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Сегодня, 04 Сентября
05:37
Молодой защитник «Ювентуса» Савона назвал трёх кумиров
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