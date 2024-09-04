Молодой защитник «Ювентуса» Савона назвал трёх кумиров

Правый защитник «Ювентуса» Николо Савона рассказал, чей пример его вдохновляет.

До назначения Тьяго Мотты на пост рулевого «бьянконери» 21-летний игрок выступал за дубль туринцев, а при новом наставнике стал регулярно выходить на поле в матчах основы. Отвечая на вопрос о кумирах, итальянец назвал трёх представителей своего амплуа.

«Мои главные кумиры? Дани Алвес, Жоау Канселу и Тео Эрнандес», – приводят итальянские СМИ слова молодого футболиста.

Николо Савона принял участие во всех трёх поединках «Ювентуса» в текущем розыгрыше Серии А. Во встрече с «Вероной» латераль забил свой дебютный и пока единственный гол на взрослом уровне.