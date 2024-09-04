«Рома» подпишет Хуммельса в среду – игрока успеют включить в заявку на Лигу Европы

«Рома» завершает подписание центрального защитника Матса Хуммельса, пребывающего в статусе свободного агента.

Стороны уже согласовали условия контракта, сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Николо Скиры. 35-летний футболист согласился подписать с римлянами договор сроком до конца текущего сезона с зарплатой в 2,5 млн евро в год без учёта бонусов. В среду днём Хуммельс пройдёт медицинские обследования и официально станет игроком «Ромы». «Волки» успеют включить ветерана в заявку на матчи основной стадии Лиги Европы.

Предыдущий клуб Матса Хуммельса – дортмундская «Боруссия». Защитник покинул ряды «шмелей» по окончании прошлого сезона.