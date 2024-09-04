​Алексис Санчес вернётся в строй лишь через месяц

Чилийский футболист Алексис Санчес вернулся в клуб, с которого начинался его путь в большом европейском футболе - «Удинезе». Однако почти сразу же Санчес получил травму, славшую следствием невнимательного отношения к нему со стороны чилийских медиков во время Кубка Америки.

В результате, как объявила клубная пресс-служба, его возвращение на поле затягивается - это ожидается в конце сентября или в начале октября.

Однако и без Санчеса «Удинезе» начал сезон в итальянской Серии А очень удачно - дважды команда выиграла, в том числе у «Лацио» с «Комо», а также сыграла вничью с «Болоньей».