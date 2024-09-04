​Марио Кемпес спрогнозировал чемпионат Италии

Аргентинцы традиционно близки итальянцам, а посему чаще всего следят за событиями в Серии А. Вот и Марио Кемпес, главный герой первого аргентинского чемпионского Мундиаля в 1978 году, решил поделиться своим мнением о начавшемся чемпионате.

- «Интер» - фаворит? Я не могу с уверенностью это сказать, у меня нет очень хороших познаний по итальянскому чемпионату. Игра «Милана» летом показалась мне интересной. «Ювентус» был чуть в тени в последние годы, но он организован и готов вернуться на привычные высоты. Есть ещё «Аталанта» - у неё интересная игра, - цитирует слова Кемпеса pianetamilan.it.

Напомним, что в Серии А пока что прошли три тура.