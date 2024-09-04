​Капелло: «Леау и Тео повели себя как дети»

Итальянский «Милан» набрал лишь два очка в первых трёх матчах, и его бывший наставник Фабио Капелло считает, что у команды вырисовываются очевидные проблемы.

Он коснулся темы с Рафаэлом Леау и Тео Эрнандесом, которые демонстративно остались в сторонке во время перерыва на водопой в матче с «Лацио» в третьем туре. Капелло считает такое поведение несерьёзным:

- Мне не понравилась выходка Леау и Тео Эрнандеса. Повели себя как дети, ей-богу, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Венецией». Это случится пятнадцатого сентября.