​Капелло: «У «Милана» проблемы»

Итальянский «Милан» набрал лишь два очка в первых трёх матчах, и его бывший наставник Фабио Капелло считает, что у команды вырисовываются очевидные проблемы. По его словам, в команде есть игроки, которые сейчас не выкладываются должным образом - намекая, таким образом, на Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса, которые не попали в стартовый состав на игру с «Лацио»:

- У «Милана» очевидные проблемы. Некоторые игроки не работают с должной отдачей. В прошлом году были проблемы с защитой - и первые матчи текущего чемпионата показывают, что они сохранились и сейчас, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Венецией».