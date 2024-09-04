​Фурлани: «Мы доверяем Фонсеке»

Итальянский «Милан» столь неудачно начал новый сезон Серии А, что уже после первых туров пресса заговорила о возможной отставке Паулу Фонсеки, возглавившего клуб в межсезонье. Но Джорджо Фурлани, руководитель «Милана», заверил, что пока что полностью доверяет Фонсеке.

- Конечно, хотелось бы иметь больше очков. Но никто не паникует. Мы довольны работой тренера в том, что касается подготовки. Мы все на его стороне, - цитирует слова Фурлани pianetamilan.it.

В первых трёх турах итальянского чемпионата «Милан» набрал только два очка. В следующем туре клуб сыграет новичком Серии А - «Венецией».