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Чемпионат Италии. Серия А

​Моджи: «Дайте Ибрагимовичу всю власть»

04 Сентября 2024 • 03:39 Комментировать

Бывший директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи считает, что проблемы «Милана» можно решить, но для этого надо дать полную власть в руки Златана Ибрагимовича. Об этом бывший чиновник порассуждал в своей авторской колонке в издании Libero.

- Нет результатов, нет гармонии на поле, плохо в полузащите... Я считаю, что Ибрагимовичу надо дать полную власть - это необходимость, - написал Моджи.

«Милан» не очень удачно начал чемпионат - в трех матчах он дважды сыграл вничью и один раз проиграл вернувшейся в высшую лигу «Парме». В следующем туре итальянского чемпионата клуб сыграет с «Венецией».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лучано Моджи Златан Ибрагимович ещё теги
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