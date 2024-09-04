​Моджи: «Дайте Ибрагимовичу всю власть»

Бывший директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи считает, что проблемы «Милана» можно решить, но для этого надо дать полную власть в руки Златана Ибрагимовича. Об этом бывший чиновник порассуждал в своей авторской колонке в издании Libero.

- Нет результатов, нет гармонии на поле, плохо в полузащите... Я считаю, что Ибрагимовичу надо дать полную власть - это необходимость, - написал Моджи.

«Милан» не очень удачно начал чемпионат - в трех матчах он дважды сыграл вничью и один раз проиграл вернувшейся в высшую лигу «Парме». В следующем туре итальянского чемпионата клуб сыграет с «Венецией».