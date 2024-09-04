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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» попробует продлить контракт с Тео Эрнандесом

04 Сентября 2024 • 02:11 Комментировать

В «Милане» наметился конфликт наставника Паулу Фонсеки с ведущими игроками клуба, Тео Эрнандесом и Рафаэлом Леау. И, если Леау, весьма возможно, покинет «Милан» в направлении каталонской «Барселоны», то с Тео Эрнандесом ситуация иная - руководство «Милана» как раз инициировало переговоры об его продлении.

Его нынешнее соглашение истекает через два года, но руководство клуба страхуется уже сейчас, согласно этому контракту, Тео получает 4,5 миллиона евро ежегодно. Но в случае успешных переговоров его жалование может вырасти до шести миллионов ежегодно. Но официальное предложение, подчёркивает pianetamilan.it, пока не сделано.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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