​Испанская пресса уверена - «Барселона» заполучит Леау

В Испании уверены, что португальский футболист Рафаэл Леау, которому, похоже, не очень нравится ситуация в «Милане», таки станет игроком «Барселоны». Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, похоже, нашёл общий язык с агентом нападающего Жорже Мендешом, сообщает ElNational.cat. Но есть важный нюанс - для этого «Барселоне» необходимо продлить контракт с компанией Nike, дабы получить важные деньги в свой бюджет.

Напомним, что Леау ранее никогда не выступал в Испании. Начав свою карьеру в лиссабонском «Спортинге», португалец с ангольскими корнями перебрался в «Лилль», а с 2019 года выступает за свой нынешний клуб - «Милан».