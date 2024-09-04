Хуммельс перейдёт в клуб Серии А

Центральный защитник Матс Хуммельс готовится продолжить карьеру в Италии.

Если не произойдёт ничего непредвиденного, 35-летний игрок в ближайшее время пополнит ряды «Ромы». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, римляне назначили Хуммельсу медосмотр на среду. Сразу после завершения тестов немецкий ветеран, как ожидается, поставит подпись в договоре с «волками».

Матс Хуммельс провёл всю карьеру на родине, выступая за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию».

Ранее сообщалось, что на подписании футболиста настаивает главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси, лично убеждающий того принять предложение.