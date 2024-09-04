«Интер» нацелился на игрока «Атлетико» с отступными в 100 млн евро

Полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос попал в сферу интересов миланского «Интера».

21-летний футболист определён руководством «нерадзурри» в качестве потенциальной замены Давиде Фраттези, который недоволен своим положением в команде Симоне Индзаги. По информации Mundo Deportivo, если следующим летом итальянец решит покинуть «Интер», миланцы попробуют приобрести Барриоса. Проблемой для гранда Серии А могут стать прописанные в контракте олимпийского чемпиона отступные в размере 100 млн евро.

Стоимость Пабло Барриоса оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро. На счету хавбека три забитых мяча и четыре ассиста в 65 поединках за первую команду «матрасников».