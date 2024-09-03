«Милан» не включил Йовича в заявку на Лигу чемпионов – его место занял Абрахам

Нападающий «Милана» Лука Йович не попал в заявку команды на предстоящие матчи Лиги чемпионов.

Рулевой Паулу Фонсека решил, что сможет обойтись без сербского форварда в поединках основной стадии самого престижного еврокубка. Место в заявке нашлось для новичка Тэмми Абрахама, арендованного у «Ромы», также среди атакующих игроков в список попали Ноа Окафор, Кристиан Пулишич, Альваро Мората, Рафаэл Леау и Самуэль Чуквуезе.

17 сентября «россонери» примут на своём поле английский «Ливерпуль» во встрече первого тура.

Лука Йович принял участие в двух матчах нынешнего розыгрыша Серии А, не отметившись результативными действиями.