Де Росси убеждает звёздного ветерана присоединиться к «Роме»

«Рома» не сдаётся в борьбе за подписание центрального защитника Матса Хуммельса.

Недавно стало известно, что римляне не смогли договориться с 35-летним экс-футболистом дортмундской «Боруссии». По обновлённым данным журналиста Николо Скиры, переговоры продолжаются: рулевой «волков» Даниэле де Росси очень хочет видеть Хуммельса в своей команде и связался с ним по телефону, чтобы убедить принять предложение. Итальянский наставник считает, что опытный немец будет играть ключевую роль в его системе. «Рома» готова предложить центрбеку улучшенные контрактные условия.

Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию» по окончании прошлого сезона. Интерес к игроку проявляли «Брайтон», «Болонья», «Реал Сосьедад» и многие другие клубы.