Адли: «Руководство «Милана» должно было продать меня»

Французский полузащитник Ясин Адли стал игроком «Фиорентины», ранее он выступал за «Милан». В своём первом интервью в новом качестве он пояснил журналистам, что руководству «Милана» пришлось его продать.

- Руководство «Милана» с самого начала трансферных подвижек заявило мне, что должно продать меня, потому мысленно я уже давно был готов к смене клуба. Проект «Фиорентины» кажется мне очень амбициозным, мне понравилась эта идея и я согласился - очень легко и просто, - цитирует слова Адли pianetamilan.it.

Но пока что амбициозная «Фиорентина» имеет лишь три очка после трёх туров Серии А - клуб трижды сыграл вничью.