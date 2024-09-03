Ценник Осимхена превышает стоимость составов 16 команд чемпионата Турции

Новичок «Галатасарая» Виктор Осимхен стал самым дорогостоящим игроком чемпионата Турции с гигантским отрывом.

25-летний форвард пополнил ряды стамбульского клуба на правах аренды из «Наполи» до конца сезона. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нигерийца в 100 млн евро – это больше, чем суммарная стоимость составов 16 из 19 команд турецкой Суперлиги. Только «Бешикташ» (141 млн), «Фенербахче» (234) и сам «Галатасарай» (282) оцениваются дороже одного Осимхена.

В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Турции звёздный нападающий опережает своего ближайшего преследователя Софьяна Амрабата на 78 млн евро.