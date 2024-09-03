​Абрахам: «Мората - лидер»

Английский нападающий Тэмми Абрахам перебрался в «Милан», ранее он также выступал в итальянском чемпионате, но в составе менее престижной «Ромы». В то же время «Милан» сделал ещё одно громкое приобретение, пригласив в свой состав Альваро Морату - недавно ставшего чемпионом Европы испанского нападающего. В прошлом Абрахам выступал в одной команде с Моратой и хорошо знает его:

- Мы были молодыми, когда встретились в первый раз. Хороший опыт. Он - лидер. Он много помог мне в то время, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

До «Ромы» Абрахам выступал в составе лондонского «Челси», именно там он и выступал какое-то время с Моратой.