Абрахам: «Нет, я не хотел уходить из «Ромы»

Английский нападающий Тэмми Абрахам перебрался в «Милан», ранее он также выступал в итальянском чемпионате, но в составе менее престижной «Ромы». По словам 27-летнего Абрахама, намерения покидать римский клуб у него не было, но пришло осознание того, что нужно переходить на новый уровень.

- Я не хотел покидать Рому, клуб был важен для меня, все видели это. Но порой надо почувствовать момент, чтобы поднять уровень и изменить свой ритм. Сейчас я сконцентрирован на «Милане», - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

До «Ромы» Абрахам выступал в составе лондонского «Челси».