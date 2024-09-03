​Абрахам: «Мне надо расти»

Английский нападающий Тэмми Абрахам перебрался в «Милан» и он воспринимает это как возможность вырасти в свои 27 лет. Ранее он также выступал в итальянском чемпионате, но в составе менее престижной «Ромы». Его слова цитирует pianetamilan.it:

- Мне 27 лет, время делать важный выбор и расти. Я хорошо играю на втором этаже, вы правы, но у меня также и хорошие ноги, а расти подразумевается в других аспектах, не в высоту. К сожалению, я ещё не выучил итальянский язык, пока что разговариваю плохо, - поведал Абрахам в беседе с журналистами.

До «Ромы» Абрахам защищал цвета лондонского «Челси».