​Пануччи: «Ситуация с Леау и Тео - это сигнал для всех игроков «Милана»

Матч третьего тура итальянского чемпионата для Милана был ознаменован внутренним скандалом - наставник клуба Паулу Фонсека усадил на скамейку запасных Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау. Те ответили подчёркнуто «пофигистическим» поведением во время матча к распоряжениям тренера. Бывший игрок итальянского клуба Кристиан Пануччи считает, что конфликт возник ещё после предыдущего матча с «Пармой»:

- Я думаю, что Фонсека принял это решение ещё в автобусе после игры с «Пармой». Увидев, какое у них отношение к делу, он хотел послать сообщение всей раздевалке - неприкасаемых нет. Несмотря на то, что именно Тео и Леау являются игроками, которые в «Милане», что называется, «включают свет», - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.