Рабио отказался переходить в «Милан»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио получил предложение от другого итальянского клуба. По информации от La Gazzetta dello Sport, хавбека хотел подписать «Милан», но французский футболист уже успел ответить отказом.

Напомним, летом Рабио покинул «Ювентус» на правах свободного агента и до сих пор не может найти себе новую команду. Полузащитник ранее получил предложение от «Галатасарая», но отказался от переезда в Турцию.

Ранее сообщалось, что Рабио предпочитает продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, где за футболистом в последние годы следили «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».