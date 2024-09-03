Хвича выбрал себе клуб до 2029 года

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия определился со своим будущим. Согласно сведениям журналистов Il Mattino, грузинский вингер решил подписать новое трудовое соглашение с итальянским клубом.

Кварацхелия во время переговоров согласился подлить контракт до 2029 года с возможностью пролонгации на один сезон. Заработная плата грузина составит пять миллионов евро в год.

Срок действующего контракта Хвичи с неаполитанцами истекает летом 2027 года. Рыночная стоимость футболиста – 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел четыре встречи, забил гол и сделал результативный пас.