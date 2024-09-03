Костич может покинуть «Ювентус» – интерес проявляют два клуба

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич не входит в планы главного тренера Тьяго Мотты.

Сербский футболист не успел найти новый клуб до закрытия трансферного окна в большинстве европейских чемпионатов, но ещё может отправиться в Турцию, где рынок переходов по-прежнему открыт. По данным журналиста Николо Скиры, интерес к 31-летнему игроку в настоящий момент проявляет «Галатасарай», также информацию об условиях возможной сделки запросил «Бешикташ».

Контракт Филипа Костича с «Ювентусом» истекает летом 2026 года. В прошедшей кампании серб, оценённый порталом Transfermarkt в 6,5 млн евро, отметился четырьмя результативными пасами в 33 матчах за «старую синьору».