​Бареллу прооперировали на носу

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла пропустит матчи итальянской сборной в Лиге наций. Причина - операция на носу, которую Барелла запланировал давно и решил сделать сейчас, во время небольшой паузы в своих выступлениях за клуб.

- Барелла перенёс операцию сегодня утром для решения проблемы с синуситом. Она прошла без проблем. Николо приступит к тренировкам на следующей неделе, - уведомила общественность пресс-служба «Интера».

В нынешнем сезоне «Интер» выступает в качестве действующего чемпиона Италии. В предыдущем туре команда разгромила со счётом 4:0 крепкую «Аталанту».